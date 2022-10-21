Денис Давыдов – игрок Reality из Медиалиги

Reality в телеграм-канале объявил о подписании защитника Диего Малании и нападающих Валерия Манько и Дениса Давыдова.

Малания в первой половине сезона выступал за . Во всех 4-х матчах сезона выходил в стартовом составе. Результативными действиями не отличился. У Диего нет статусов медийного и профессионала.

Манько профессиональный футболист, но с лета 2022-го без клуба. Последней командой игрока стал ФК «Новосибирск» из Второй лиги.

Давыдов воспитанник «Спартака». Сейчас он футболист «Химок», но в этом сезоне РПЛ на поле не выходил.

В 6-м туре Winline Медиалиги Reality сыграет против .