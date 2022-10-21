Денис Давыдов – игрок Reality из Медиалиги
Reality в телеграм-канале объявил о подписании защитника Диего Малании и нападающих Валерия Манько и Дениса Давыдова.
Малания в первой половине сезона выступал за Tamo Junto. Во всех 4-х матчах сезона выходил в стартовом составе. Результативными действиями не отличился. У Диего нет статусов медийного и профессионала.
Манько профессиональный футболист, но с лета 2022-го без клуба. Последней командой игрока стал ФК «Новосибирск» из Второй лиги.
Давыдов воспитанник «Спартака». Сейчас он футболист «Химок», но в этом сезоне РПЛ на поле не выходил.
В 6-м туре Winline Медиалиги Reality сыграет против «Бей Беги».
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