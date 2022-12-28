Давыдов про Аленичева: «Слово «багаж» – полный бред. Он готовил «Спартак» – факт. Каррера дал эмоций»

Форвард «Химок» рассказал о чемпионстве « » в 2017 году.

– выиграл чемпионат на «багаже» ?

– Само слово «багаж» – полный бред. Дмитрий Анатольевич собирал и готовил команду – это факт. С фактами не спорят. Это замечательный тренер, у него интересные тренировки.

Каррера дал эмоций. Здесь выиграли все, мы были настоящей семьей: тренерский штаб, персонал клуба, футболисты, болельщики, руководство. Не было никаких подводных камней.

Футбольный бог все видит и воздает. Это единственный год (надеюсь, что на данный момент), когда ты ни капли не сомневался. Встаешь утром и хочешь побыстрее на тренировку, засыпаешь с мыслями о тренировках – так было весь год. Я запомню его на всю жизнь. Как только сезон закончился, мы отпраздновали чемпионство, начались сборы, и все изменилось.

На следующий год такого вообще не было. Начали омолаживать состав. Я этого не понимаю. Должна быть золотая середина, баланс опыта и молодости. Если не ошибаюсь, средний возраст нашего чемпионского «Спартака» составлял 29 лет. Сейчас такая мода пошла на молодых и перспективных. Но, к примеру, Квальярелла в 37 лет становится лучшим бомбардиром чемпионата Италии. О чем тут говорить? – заявил Давыдов.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!