Джикия о том, что Глушаков и Давыдов не в его команде МФЛ: «Если спартаковец играет в Медиалиге, он обязательно должен быть у нас? Нет, конечно»

Георгий Джикия рассказал, почему Денис Давыдов играет не за его команду в Winline Медиалиги.

В прошлом месяце форвард «Химок» присоединился к клубу Reality.

– Все удивляются, почему воспитанник «Спартака» Денис Давыдов играет в Reality. Как мы упустили такой трансфер?

– Потому что нам не был интересен этот футболист. Теперь если какой-то спартаковец будет играть в Медиалиге, это значит, что он должен играть за нас? Нет, конечно.

В Reality играет и Денис Глушаков, но он играл там еще до появления «Бей Беги». Поэтому тут нет ничего странного.

У нас близкие друзья уходят из команды, а вы говорите про футболистов, у которых своя жизнь, – сказал защитник «Спартака» и руководитель .