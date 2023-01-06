«10 тренировок обходятся в миллион – кайфую от приколов с манежами». Егоров о ценах на аренду футбольных полей

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о высоких ценах на аренду футбольных манежей в Москве.

«Кайфую от приколов с манежами. Провести тренировку на все поле – 60-100 тысяч рублей за раз. 10 тренировок – миллион.

Полноценных футбольных манежей на всю Москву два. Но манеж ЦСКА еще и не работает, потому что выходные. Деньги для клуба армии – бумага.

Будем тренироваться в Одинцове на стадике. «Броуки» – это и есть Одинцово», – написал Егоров.