«10 тренировок обходятся в миллион – кайфую от приколов с манежами». Егоров о ценах на аренду футбольных полей

Теги Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о высоких ценах на аренду футбольных манежей в Москве.

«Кайфую от приколов с манежами. Провести тренировку на все поле – 60-100 тысяч рублей за раз. 10 тренировок – миллион. 

Полноценных футбольных манежей на всю Москву два. Но манеж ЦСКА еще и не работает, потому что выходные. Деньги для клуба армии – бумага. 

Будем тренироваться в Одинцове на стадике. «Броуки» – это и есть Одинцово», – написал Егоров.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий