Егоров – Гершковичу: «Мы «наших» специалистов даже в Медиалигу найти не можем. На вашем сайте пустая страница – хотел тренеров посмотреть, а увидел жопу»

Босс « » Дмитрий Егоров прокомментировал слова Михаила Гершковича о назначении Владимира Ивича в «Краснодар».

Член исполкома РФС заявил, что назначение сербского тренера – непонятное, ему «обидно за наших специалистов, которые несправедливо не востребованы».

«Господин Гершкович, мы «наших» специалистов даже в Медиалигу найти не можем.

Вчера вот еще пытался обнаружить сайт вашего «Объединения отечественных тренеров» – посмотреть, кто там свободен, кто чего добился, кто выделяется. Но сайта вашей организации нет. Меня встретила пустая страница.

Получается, я на тренеров хотел посмотреть, а увидел жопу. И с этих пор у меня один вопрос есть: «Ваши высказывания про засилье иностранных специалистов в российском футболе – это словесный понос или все-таки пердеж?»

Как и пердеж практически все экспертные оценки бывших футболистов. Интересных персонажей из тренеров – 1,5 на всю страну. А тех, кого можно слушать, еще меньше!» – написал Егоров.