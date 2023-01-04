Егоров – Гершковичу: «Мы «наших» специалистов даже в Медиалигу найти не можем. На вашем сайте пустая страница – хотел тренеров посмотреть, а увидел жопу»

Теги премьер-лига Россия Михаил Гершкович Владимир Ивич Краснодар брань Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Босс «БроукБойз» Дмитрий Егоров прокомментировал слова Михаила Гершковича о назначении Владимира Ивича в «Краснодар».

Член исполкома РФС заявил, что назначение сербского тренера – непонятное, ему «обидно за наших специалистов, которые несправедливо не востребованы».

«Господин Гершкович, мы «наших» специалистов даже в Медиалигу найти не можем.

Вчера вот еще пытался обнаружить сайт вашего «Объединения отечественных тренеров» – посмотреть, кто там свободен, кто чего добился, кто выделяется. Но сайта вашей организации нет. Меня встретила пустая страница.

Получается, я на тренеров хотел посмотреть, а увидел жопу. И с этих пор у меня один вопрос есть: «Ваши высказывания про засилье иностранных специалистов в российском футболе – это словесный понос или все-таки пердеж?»

Как и пердеж практически все экспертные оценки бывших футболистов. Интересных персонажей из тренеров – 1,5 на всю страну. А тех, кого можно слушать, еще меньше!» – написал Егоров.

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26 комментариев

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Spaten
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Пердеж, жопа, понос - что эти футбольные термины делают на нашем проктологическом сайте?
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Ilovethisgame77
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игоров- кривляющаяся макака, которой уже однажды поводили по губам когда сожгли тачку. неадекватное чморило, которое пытается объяснить,что медиалига кому-то интересна, кроме кучи патлатых айтишников и блогеров … пердёж как раз исходит из его хлебала
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Кеды и бутса
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Уоу! А мне подобные слова Спортс запрещает употреблять! Чертовы двойные стандарты!
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azax
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Хаха)
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L.A.S_Vegas_777_
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Ну нормально он гершку по носу щёлкнул. Только толку с этого? Гершкович давно уже бюджетные "освоил" как полагается.
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Матвей Суицидин
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Интересно, сколько Гершкович денег на свое объединение получил из разных источников, ведь в свое время налог на иностранных тренеров им перепадало да и гранты наверняка, а в итоге бабки освоены, а из работы только дежурный пердеж Гершковича.
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qqblt
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А хорош. Я, наверное, немного посмотрю медиалигу
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Peter Parker
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Ответ alexsem69
Все по делу сказал!)
Еще бы сам Егоров все по делу делал. А уж сколько он грязи налил будучи «журналистом» так и не перечислить все. Гершкович лицемер, но Егоров не меньший подлец.
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Gonzoo
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Всё как обычно у "системных", чуть копнешь, а там пусто.
С другой стороны хорошо, меньше вреда от них, только шум.
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Sinister Kid
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Герщкович, Азию, собирается покорять своим тренерским цехом. Медиалига и РПЛ, слишком мелкий масштаб, для такой футбольной величины.
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Shuller18
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Жестко, но по делу. Краснодар как бы возглавляли год отечественные специалисты почти все время, ну если Кононова с Гончаренко к ним прибавить, и чего?
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Amalfitano
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Гершкович конечно маразматичный старик, но и этот Егоров перегибает. Кому нужна его медиалига чтобы так говорить? Это звучит примерно как:"Какие в попу айтишники если я не смог набрать грузчиков".
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Бартоломью
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Страна, где все функционирует, работает, растет, развивается, строится - только в отчетах чиновников и больших руководителей..
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Roundabout
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Жопу ты еще можешь в зеркале наблюдать, Дима)
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НЕОЛОК
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Ответ Dark.Babysitter
можно уточнить - чью жопу?
Знамо дело чью - Гершковича))
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Ковид 07.10.52
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Очень мощное замечание пригазовому холопу..одни болтуны во власти собрались....
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alexpashc1982@gmail.com
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Ответ Dark.Babysitter
можно уточнить - чью жопу?
А тебе зачем?
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Владимир Маркин
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Хорош
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alexpashc1982@gmail.com
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Единственная новость из медиафутбола которая соберёт комменты))
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Dark.Babysitter
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можно уточнить - чью жопу?
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pvh-82
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Таких клоунов как Гершкович на пушечный выстрел к футболу подпускать нельзя не то чтобы слушать!
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Unnamed80
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На этом сайте можно увидеть только полыхающую жопу гершковича, от назначения и достойных успехов Абаскаля и Лички в этом году
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Tigo_Volchara93
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Все по делу
Дармоеды спят и видят поближе к кормушке присесть, такие как Гершковичи
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tfs
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Не в бровь, а в глаз!)
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cleverman_1
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Это гореэксперты, Гершковичи и подобные.
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