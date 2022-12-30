Артем Хачатурян: «Предложение от «Броуков» есть, но спортивным директором я отказался быть»

Артем Хачатурян прокомментировал возможное возвращение в « ».

«Предложение от «Броуков» есть. Спортивным директором я отказался быть и предложил другую форму сотрудничества, которая позволяет усилить состав команды, избегая при этом радикальных решений, к которым руководство клуба, на мой взгляд, не готово», – рассказал Артем.

Хачатурян уже работал в «Броуках», но покинул команду летом 2022 года. При уходе из клуба Артем нелестно высказывался в адрес босса «ББ» Дмитрия Егорова, сказав, что из банана можно вырезать умнее человека, чем Егоров.

Во втором сезоне Winline Медиалиги Хачатурян сотрудничал с « ».