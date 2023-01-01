Дмитрий Егоров: «Испанская медиалига – скука. Пусть Нечай покажет им нашу МФЛ, а этот ЛФЛ с профиками больше не интересен»

Босс « » Дмитрий Егоров высказался о медийной лиге в Испании.

«Испанская медиалига – скука. Скамейки команд в километре друг от друга. На них 5 человек. Миллиона СМИ вокруг нет.

Пусть Нечай (Артем Нечаев – прим. Sports.ru) покажет им нашу МФЛ, а этот ЛФЛ с профиками больше не интересен», – написал Егоров.

Турнир, который запускают Жерар Пике и популярный испанский инфлюэнсер Ибаи Льянос, стартовал сегодня, первого января 2023 года. Вот расписание первых шести матчей.

Изображения: twitter.com/KingsLeague

Президентами клубов-участников стали популярные блогеры, ютуберы, журналисты и звезды футбола, в том числе Серхио Агуэро, команда которого получила название Kunisports, и Икер Касильяс, который будет руководить клубом 1K.

Пике запускает медийную лигу в Испании в формате 7 на 7. Там будут клуб Касильяса и команда Kunisports Агуэро