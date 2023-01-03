«БроукБойз» объявили о поиске тренера и собирают заявки

«БроукБойз» публично ищут тренера в социальных сетях.

«Отбор тренера в « »

Мы ищем молодого, харизматичного и влюбленного в работу специалиста!

Без лишних слов: впереди Казахстан, Медиалига, МКС и Кубок России, если мы достигнем успеха.

Заявки присылать сюда. Срок подачи – до 8 января включительно.

Рассматриваем все заявки», – написал президент клуба Дмитрий Егоров.

Главным тренером «БроукБойз» является Антон Соснин. По завершении второго сезона команда начала поиски еще одного специалиста в штаб.