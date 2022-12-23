Градиленко о Карате: «Если бы у него была фамилия Месси, то я бы сразу Гуди сказал, чтобы он решил по нему все вопросы»

Теги Дмитрий Градиленко 2Drots GOATS Карат Медиафутбол

Главный тренер GOATS Дмитрий Градиленко высказался по поводу приглашения от президента клуба Гуди форварда 2Drots Карата.

«Сегодня в разговоре с моим президентом мы обсуждали будущее, мы обсуждали возможные трансферы, и я услышал имя и фамилию Владислав Коротаев. Гуди сказал мне обратить внимание на этого парня, он с ним на связи. Я ему ничего не ответил, я не могу так принимать решения. 

Если бы это был футболист по фамилии Месси, то я бы сказал: «Президент, я буду счастлив, если ты решишь эти вопросы». Нужно собрать информацию, посмотреть, оценить его со всех точек зрения – со спортивной, в первую очередь», – сказал Градиленко.

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