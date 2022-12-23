Градиленко о Карате: «Если бы у него была фамилия Месси, то я бы сразу Гуди сказал, чтобы он решил по нему все вопросы»

Главный тренер GOATS Дмитрий Градиленко высказался по поводу приглашения от президента клуба Гуди форварда 2Drots Карата.

«Сегодня в разговоре с моим президентом мы обсуждали будущее, мы обсуждали возможные трансферы, и я услышал имя и фамилию Владислав Коротаев. Гуди сказал мне обратить внимание на этого парня, он с ним на связи. Я ему ничего не ответил, я не могу так принимать решения.

Если бы это был футболист по фамилии Месси, то я бы сказал: «Президент, я буду счастлив, если ты решишь эти вопросы». Нужно собрать информацию, посмотреть, оценить его со всех точек зрения – со спортивной, в первую очередь», – сказал Градиленко.