Пантера о Крапе: «Сейчас он уже не сможет стать профессиональным футболистом, топовым медийным – да»

Форвард «Ростова» Артем Нтумба высказался о шансах хавбека 2Drots Даниила Крапивникова заиграть в профессиональный футбол и объяснил причины хейта аудитории в сторону Крапа.

«Раньше он был дико трудоспособным – всегда приезжал на тренировки первым и уезжал последним. Скорее всего на него повлиял переезд в Геленджик, где появились вредные привычки, и он начал плохо питаться. Ну и во время карантина он уже в разнос пошел.

Возможно, он стал много времени уделять медийке и из-за этого конфликтовал с тренерами. Сейчас он уже не сможет стать профессиональным футболистом, топовым медийным – да.

Наверное, на него повлияли деньги, которые он начал зарабатывать в достаточно раннем возрасте – не справился с ответственностью. Ему нужен человек, который будет рядом всегда и будет подстегивать – не так, как Володя XXL», – сказал Пантера.