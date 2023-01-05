Пантера о Крапе: «Сейчас он уже не сможет стать профессиональным футболистом, топовым медийным – да»

Теги Ростов премьер-лига Россия 2Drots Артем Муамба Нтумба Даниил Крапивников Медиафутбол

Форвард «Ростова» Артем Нтумба высказался о шансах хавбека 2Drots Даниила Крапивникова заиграть в профессиональный футбол и объяснил причины хейта аудитории в сторону Крапа.

«Раньше он был дико трудоспособным – всегда приезжал на тренировки первым и уезжал последним. Скорее всего на него повлиял переезд в Геленджик, где появились вредные привычки, и он начал плохо питаться. Ну и во время карантина он уже в разнос пошел.

Возможно, он стал много времени уделять медийке и из-за этого конфликтовал с тренерами. Сейчас он уже не сможет стать профессиональным футболистом, топовым медийным – да. 

Наверное, на него повлияли деньги, которые он начал зарабатывать в достаточно раннем возрасте – не справился с ответственностью. Ему нужен человек, который будет рядом всегда и будет подстегивать – не так, как Володя XXL», – сказал Пантера.

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4 комментария

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Фёдор Кузнецов
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Почему "пантера", он Артём Муамба Нтумба игрок Ростова, 7 матчей в этом сезоне в РПЛ
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Иван Ганичев
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Можно без новостей о этом недоразумении-медиофутболе
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Sergey Marcus
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После заголовка «Пантера о Крапе» я написал это сообщение и удалил приложение Спортсру со своего смартфона.
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Aleksander Naumow
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Жантера, Храп какие там ещё клоунские клички в этом медиа позорище.
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