Капитан 2Drots об отказе вратаря Сычева от сборов с клубом РПЛ: «Был бы хоть слух, что мной интересуются – я бы уже был там»

Капитан 2Drots Эдамс прокомментировал отказ голкипера команды Дмитрия Сычева поехать с командой РПЛ на зимние сборы.

«Люблю Сыча и считаю его сильным вратарем. Но мое мнение – он боится себя попробовать в профессиональном футболе на таком уровне или боится потерять медийную карьеру, которая, как мне кажется, у него всегда будет – здесь он уже все доказал.

И как лучшего вратаря в медиа, конечно, я не хочу, чтобы он уходил. Но в мое время, дай мне хоть слух о том, что мной интересуется команда РПЛ, хоть и на сборы – я бы уже был там», – написал Эдамс.