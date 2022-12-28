Капитан 2Drots об отказе вратаря Сычева от сборов с клубом РПЛ: «Был бы хоть слух, что мной интересуются – я бы уже был там»

Теги премьер-лига Россия 2Drots Эдамс Дмитрий Сычев Медиафутбол

Капитан 2Drots Эдамс прокомментировал отказ голкипера команды Дмитрия Сычева поехать с командой РПЛ на зимние сборы.

«Люблю Сыча и считаю его сильным вратарем. Но мое мнение – он боится себя попробовать в профессиональном футболе на таком уровне или боится потерять медийную карьеру, которая, как мне кажется, у него всегда будет – здесь он уже все доказал. 

И как лучшего вратаря в медиа, конечно, я не хочу, чтобы он уходил. Но в мое время,  дай мне хоть слух о том, что мной интересуется команда РПЛ, хоть и на сборы – я бы уже был там», – написал Эдамс.

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2 комментария

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WelcomeBackPURE
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Этого непонятного человека зовут просто Эдамс ?
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Dmitriy6354
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Кто бы не был на сборах клуба профов
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