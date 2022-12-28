Вратарь 2Drots Дмитрий Сычев о предложении клуба РПЛ: «Мне это интересно, а я отказался ехать, дурак»

Вратарь 2Drots Дмитрий Сычев рассказал, почему отказался от предложения клуба РПЛ поехать на зимние сборы.

– Сборы с командой Премьер-лиги сейчас не будут интересны?

– Честно, интересно. Жека предлагал мне поехать, была возможность поехать с командой РПЛ.

Но, наверное, я дурак, отказался поехать, потому что у нас 20 января турнир в Казахстане. Правильным приоритетом, мне кажется, будет поехать в Казахстан.

В голове все равно что-то стопорит меня, – сказал Сычев в беседе с Евгением Спиряковым.

Экс-вратарь «Амкала» Спиряков ездил в январе 2021 года на сборы с «Уралом».