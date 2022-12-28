Вратарь 2Drots Дмитрий Сычев о предложении клуба РПЛ: «Мне это интересно, а я отказался ехать, дурак»

Теги премьер-лига Россия 2Drots Winline Медиалига Дмитрий Сычев Медиафутбол

Вратарь 2Drots Дмитрий Сычев рассказал, почему отказался от предложения клуба РПЛ поехать на зимние сборы.

– Сборы с командой Премьер-лиги сейчас не будут интересны?

– Честно, интересно. Жека предлагал мне поехать, была возможность поехать с командой РПЛ.

Но, наверное, я дурак, отказался поехать, потому что у нас 20 января турнир в Казахстане. Правильным приоритетом, мне кажется, будет поехать в Казахстан.

В голове все равно что-то стопорит меня, – сказал Сычев в беседе с Евгением Спиряковым.

Экс-вратарь «Амкала» Спиряков ездил в январе 2021 года на сборы с «Уралом».

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6 комментариев

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romanisti89
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Отличные вбросы и сказки
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Арсений Элин
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Кто это,я только одного Диму Сычёва знаю наш парень с Омска! А это кто....дом2 в бутсах(
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Amalfitano
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Кто? Кто все эти люди? И ху из этот Жека?
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Добрый Ретроград
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Похоже, редакция уже начала отмечать.
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avAngard
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Ответ LIBerly
Моя жизнь не станет прежней после этой новости, Спортс, спасибо вам!
Наши... жизни...
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LIBerly
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