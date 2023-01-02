«Минус 6 человек. Надеюсь, все поймут это нормально». Крап анонсировал отсев в 2Drots

Даниил Крапивников анонсировал уход шести футболистов из 2Drots.

«Впервые в 2Drots происходит отсев, это, можно сказать, легендарное событие.

Должны все понимать, что команда не резиновая и новый год – новые планы!

Минус 6 человек, все узнаете во влоге. Конечно, печально прощаться, но это жизнь. Надеюсь, все поймут это нормально!

Выходим на более профи уровень, это читалось еще в первом сезоне.

Поэтому челам респект, что приносили вклад в команду, удачи!», – написал Крап.