«Минус 6 человек. Надеюсь, все поймут это нормально». Крап анонсировал отсев в 2Drots
Даниил Крапивников анонсировал уход шести футболистов из 2Drots.
«Впервые в 2Drots происходит отсев, это, можно сказать, легендарное событие.
Должны все понимать, что команда не резиновая и новый год – новые планы!
Минус 6 человек, все узнаете во влоге. Конечно, печально прощаться, но это жизнь. Надеюсь, все поймут это нормально!
Выходим на более профи уровень, это читалось еще в первом сезоне.
Поэтому челам респект, что приносили вклад в команду, удачи!», – написал Крап.
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