Арам: «От Гаучо у меня вся команда плевалась»

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Арам Айрапетян рассказал о совместной работе с Гаучо и о его переходе в 2Drots.

«Викторович его не хотел, это была инициатива Жеки с Некитом. Когда тренер не хочет футболиста, встроить его в имеющийся состав очень сложно.

От Гаучо у меня вся команда плевалась: он может затянуть, делает много бесполезных действий, дублирует игроков. Это игрок, которого на поле очень трудно понять.

Физически сильный и довольно техничный, но если тренер в свою модель его не встраивал, он не заиграет. Викторович со старой школы, он с ним церемониться не будет. Это я с ним цацкался», – сказал главный тренер Reality.

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