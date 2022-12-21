Арам Айрапетян о предложении «Амкала»: «Никого из Reality с собой забирать не буду»

Главный тренер Reality Арам Айрапетян рассказал, будет ли он забирать с собой игроков Reality, если он перейдет в «Амкал».

«Представляем на секунду, что я тренер «Амкала» – я бы никого из Reality не забрал, потому что я знаю, насколько тяжело давалось формирование команды, и насколько тяжело давалось то, что сейчас команда имеет.

Я себе не позволю переступить через мои принципы и мои отношения с Филом, в первую очередь. Если я приду и скажу: «Давайте со мной в «Амкал» – я уверен, что многие согласятся. Но я себе этого никогда не позволю, потому что для меня порядочность и человеческие отношения стоят на первом месте», – сказал Арам.