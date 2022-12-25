Арам назвал лучшего тренера в медиафутболе: «Лучший тренер – это Сос Гатагов»

Арам Айрапетян назвал лучшего тренера в медийном футболе.

«Лучший тренер – это Сос Гатагов. Потому что его требования руководству имеют максимально профессиональный подход. Он как-то мне сказал: «Ар, я самый тупой в моем коллективе. Все люди, которые меня окружают, они умнее меня, я только футбол ставлю. Без этих людей я не представляю как бы я работал».

Он лучший тренер по подходу выстраивания работы тренерского штаба в клубе. Я могу сказать, что я сильный специалист, но не могу сказать, что я лучший», – сказал главный тренер Reality.