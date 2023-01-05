«Reality будет жить – клуб все делает ради вас». Мура об уходе из клуба
Защитник Reality Святослав Мурадов прокомментировал свой уход из команды.
«Наступил этап под названием «трудность», который стоит пройти. Сейчас момент, когда надо сделать правильные выводы, сделать свой выбор и идти с ним до конца.
С командой все хорошо. Reality живет и будет жить, просто есть некоторые моменты, которые надо решить. Reality все делает ради вас.
Насчет предложений, конечно они есть. Скрывать тут уже нечего. Ведутся переговоры, насколько это затянется и куда приведет моя дорога – я не знаю», – заявил Мура.
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