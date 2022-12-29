Сибскана о Филе Кострубове: «Его реально жалко, как бы я его не драконил»

Теги Амкал Андрей Сибскана Winline Медиалига Reality Филипп Кострубов Медиафутбол

Капитан «Амкала» Сибскана отреагировал на ролик президента Reality Фила Кострубова о проблемах медийного футбола.

«Фила реально жалко – он довольно искренне делится мыслями о своей жизни, падении доходов, о создании Reality, как из его команды воруют игроков – начинаешь сопереживать этому герою.

Как бы я Фила не драконил до этого и не выводил на эмоции – человек интересный и харизматичный, он очень много дал Медиалиге. По сути он обвиняет Николая Осипова в обмане – по сути говорит о том, что его кинули.

Не верить Филу – нет оснований. Осипов достаточно скользкий тип, который пытается быть хорошим для всех», – сказал Сибскана.

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