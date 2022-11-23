«Герман, ты где? Я не вижу звонка». Мура о переходе в «Амкал»

Защитник Reality Святослав Мурадов рассказал, состоится ли его переход в «Амкал».

«На самом деле, тема с «Амкалом» уже приелась. Но я понимаю, что люди ждут, надо уже окончательно вынести вердикт и внести ясность. Так что: «Герман, ты где? Я не вижу звонка».

Надеюсь, мы ближайшее время уже свяжемся и окончательно все решим. Или как Форзяр сказал: «Поезд уехал». Ну, слушай, все возможно. Я не от чего не застрахован. Пусть как будет, так и будет.

Чем же я лучше игроков «Амкала»? Пусть рассудит поле, на котором я и так доказал не мало за такой короткий промежуток времени в медийке.

Так, что ребят, я думаю, в ближайшее время мы все узнаем. Герман, я жду звонка», – сказал Мура телеграм-каналу «СЭ» журналиста Терлецкого.

Ранее Мура утверждал, что его переход в «Амкал» состоится по окончании второго сезона Winline Медиалиги. Даже есть договоренности с основателем «Амкала» Германом Эль Класико.