«В футбольных кругах есть выражение: «В «Спартак» два раза не зовут». Салим о несостоявшемся переходе Муры

Теги Роман Салимов «Мура» Святослав Мурадов Амкал Winline Медиалига Reality Медиафутбол

Полузащитник «Амкала» Роман Салимов высказался о несостоявшемся переходе защитника Reality Святослава Мурадова.

«Честно, было ощущение, что с Мурой так получится!

Знаете, в футбольных кругах есть такое выражение: «В «Спартак» два раза не зовут»!

Ну, вот здесь получилось похоже!» – написал Роман в своем телеграм-канале SalimFM.

Салим перешел в «Амкал» из Reality по ходу нынешнего сезона. Ожидалось, что Мура также подпишет контракт с «Амкалом» по завершении чемпионата, однако этот трансфер в итоге не состоится.

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