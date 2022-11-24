«В футбольных кругах есть выражение: «В «Спартак» два раза не зовут». Салим о несостоявшемся переходе Муры
Полузащитник «Амкала» Роман Салимов высказался о несостоявшемся переходе защитника Reality Святослава Мурадова.
«Честно, было ощущение, что с Мурой так получится!
Знаете, в футбольных кругах есть такое выражение: «В «Спартак» два раза не зовут»!
Ну, вот здесь получилось похоже!» – написал Роман в своем телеграм-канале SalimFM.
Салим перешел в «Амкал» из Reality по ходу нынешнего сезона. Ожидалось, что Мура также подпишет контракт с «Амкалом» по завершении чемпионата, однако этот трансфер в итоге не состоится.
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