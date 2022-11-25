Фил Кострубов: «Салим, хватит базарить, ты сначала в «Амкале» хоть что-то покажи»
Президент Reality Фил Кострубов прокомментировал слова полузащитника «Амкала» Романа Салимова.
Салим ранее написал, что переход в «Амкал» защитника Reality Святослава Мурадова должен был состояться раньше.
«Салим, хватит базарить, ты сначала в «Амкале» хоть что-то покажи.
Потом уже говори про то, что звали или нет, а то пока статистика ########## у всех, кто ушел от нас!» – написал Фил в телеграм-канале MFC Reality.
Сам Мура заявил, что его трансфер в «Амкал» не состоится.
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