Мура о несостоявшемся переходе в «Амкал»: «Reality – мой дом, семья, поэтому я остаюсь»

Защитник Reality Святослав Мурадов рассказал, почему остается в команде.

«Я посчитал нужным никуда не переходить. Зачем мне ждать, пока кто-то откликнется? Или не продлит контракт, чтобы я пришел в команду?!

Я всегда говорил, если игрок интересен клубу, то они всегда будут хотеть его к себе. Сам Герман говорил, что если кто-то продолжит свой путь в «Амкале», то зачем я, по факту?

Reality – мой дом, моя семья, люди, от которых сложно уйти, поэтому я остаюсь здесь. Герману могу только сказать огромное спасибо за проявленный интерес. Время покажет, кто был прав, а кто нет», – сказал Мура телеграм-каналу «VF – Влажный Футбол».

Ранее Мура утверждал, что его переход в «Амкал» состоится по окончании второго сезона Winline Медиалиги.