Хавбек 2Drots Эрик высказался о медийной лиге в Испании.

«Посидел на стриме у Нечая (Артем Нечаев – прим. Sports.ru), почитал посты ребят! Кто-то говорит, что в Испании футбол любят больше. Давайте объясню простым языком. Кто из вас знает клуб «Барселона»? Я думаю все!

Уверен, поездив по всему миру, 80% ответят также! Пике является легендарным защитником в Испании с активным инстаграмом численностью в 21 миллион подписчиков!

К чему это все? Пике, известный по всему миру, создает лигу и имеет мировой рекламный ресурс. Даже если лига – полное говно, аудитория там будет немаленькая!

Плюс сколько стран говорят на испанском? Более чем в 20-ти! Плюс там собраны именитые профессиональные футболисты, которые также рекламу делают проекту!

А теперь сравним МФЛ и МКС. По сравнению с европейскими звездами, наш медийный ресурс до боли смешной! При этом матч с (2Drots сыграл против Basement (4:0) в финале 1-го сезона Winline Медиалиги) и дерби с «Амкалом» набирают 100к+ живых зрителей! И это круто!

Самое глупое, что мы можем делать – это сравнивать! Проще искать перспективу чем больше в мире будет таких проектов, тем больше будет шанс в будущем на коллаборацию», – написал Эрик, прикрепив фото с количеством просмотров.

Ранее о первой игре в лиге высказался Дмитрий Егоров, сказав, что испанская медиалига – скука.

А капитан «Амкала» Андрей Сибскана удивлен количеством просмотров.

Сегодня, первого января 2023 года, стартовал турнир Жерара Пике и популярного испанского инфлюэнсера Ибаи Льяноса.

Президентами клубов-участников стали популярные блогеры, ютуберы, журналисты и звезды футбола, в том числе Серхио Агуэро, команда которого получила название Kunisports, и Икер Касильяс, который будет руководить клубом 1K.

Пике запускает медийную лигу в Испании в формате 7 на 7. Там будут клуб Касильяса и команда Kunisports Агуэро