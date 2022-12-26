Пике запускает медийную лигу в Испании в формате 7 на 7. Там будут клуб Касильяса и команда Kunisports Агуэро

Теги Барселона Реал Мадрид Икер Касильяс Рубен де ла Ред Серхио Агуэро Жерар Пике Рауль Тамудо Ла Лига Хавьер Эрнандес Winline Медиалига Медиафутбол

В Испании готовится к запуску медийная футбольная лига.

Основателями проекта, получившего название Kings League, являются бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике и популярный испанский инфлюэнсер Ибаи Льянос.

В турнире примут участие 12 команд, матчи будут проходить в формате 7 на 7.

Президентами клубов станут популярные блогеры, ютуберы, журналисты и звезды футбола, в том числе Серхио Агуэро, команда которого получила название Kunisports, и Икер Касильяс, который будет руководить клубом 1K.

Создатели Kings League планируют добавить к традиционным футбольным правилам некоторые элементы из других видов спорта, например, драфт.

В каждой команде будет по 12 футболистов, 10 из которых будут выбраны на драфте 27 декабря. 11-й игрок будет выбран президентами клубов на весь сезон, а 12-й будет регулярно меняться.

Ожидается, что на турнире сыграют в числе прочих Чичарито, Рубен де ла Ред, Рауль Тамудо и другие известные футболисты.

Старт Kings League запланирован на 1 января 2023 года.

Фото: twitter.com/KingsLeague

51 комментарий

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v.belorussky
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Ответ Ewpator
А много вещей в Испании появились раньше, чем у нас?
"У них" - это не про Испанию. Это про все "недружественные страны"😂
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Мадрид наказывает!
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Ответ GuruFutbola
В ауле по будням интернет есть?)
я откуда знаю? Ты, сынок, раз так интересуешься, можешь по комментам найти, где я живу, сравнить со своей жопой и заплакать))
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pq
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Ответ Barry
Куниспопрт должна тренировать Мила Кунис.
а когда сотрëтся, кем заменить?
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pq
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Ответ faddey
Да, у них там на западе уже даже забегаловки есть - копии нашей "Вкусно и точка"
воруют и не стыдятся.. в этом вся их сущность!!!
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Eric_Cartman
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Куниспорт, говорите 😏
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Джеймс Дуглас Моррисон
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Эрикьяно переезжает в Куниспорт
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fantast1c
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Ответ ыеем
Наконец-то у нас что-то копируют😁🔥🔥🔥
А перед этим скопировали у англичан.
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Игорь Замаруев
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Ответ Ewpator
А много вещей в Испании появились раньше, чем у нас?
Много
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Плеймейкер87
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Через годик другой увидим Медийную Лигу Чемпионов))
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Саид Тартуров
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Ответ S1rAlex
Агуэро, ахах. Был такой крутой форвард, но превратился в карикатуру на себя самого. Куниспортсмен))
С чего это вдруг карикатура? Он после завершения карьеры может угарать как хочет. А карьеру он заканчивал явно не так позорно, как некоторые клубники
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S1rAlex
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Агуэро, ахах. Был такой крутой форвард, но превратился в карикатуру на себя самого. Куниспортсмен))
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Ewpator
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Ответ v.belorussky
Тот редкий случай, когда можно сказать, что у нас это появилось раньше, чем у них
А много вещей в Испании появились раньше, чем у нас?
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barsiksimba
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Ответ ыеем
У них даже будет свой Вася Уткин(второй слева в верхнем ряду)😁👍🔥
Jose Guskin
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timerassl
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Вот она Суперлига? Сделайте единый формат медиалиг во всех странах и можно проводить клубный чемпионат мира.
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Decard Show
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Что тут делает недофутболист и номер один гномодрачер агуэро?!
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Александр Кузичкин
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с детства за куни
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Эрик Оганезов
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круто будет поглядеть
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GuruFutbola
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Ответ Мадрид наказывает!
похож))
В ауле по будням интернет есть?)
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faddey
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Российский опыт копируют в Европе 😎
Да, у них там на западе уже даже забегаловки есть - копии нашей "Вкусно и точка"
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Glukinho
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Рожи на фотке разного размера...
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pashka_86
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Дожили 😅 теперь и куни спорит 😂🤣😂😂
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внбрнкхрст
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Ух сейчас комментарии настоятся хорошенько, зайду через пару часов похихикаю.
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Владимир Фокин
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Всегда знал, что куни- спорт!
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Jesse Boy
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Ибай Гомез свой клубешник не планирует? В пику Куниспортс
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Jesse Boy
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Ответ buFFon
Kunileaguengus
Не, так Лигу назвать надо - Kunileague.
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