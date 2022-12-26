Пике запускает медийную лигу в Испании в формате 7 на 7. Там будут клуб Касильяса и команда Kunisports Агуэро

В Испании готовится к запуску медийная футбольная лига.

Основателями проекта, получившего название Kings League, являются бывший защитник «Барселоны» и популярный испанский инфлюэнсер Ибаи Льянос.

В турнире примут участие 12 команд, матчи будут проходить в формате 7 на 7.

Президентами клубов станут популярные блогеры, ютуберы, журналисты и звезды футбола, в том числе , команда которого получила название Kunisports, и , который будет руководить клубом 1K.

Создатели Kings League планируют добавить к традиционным футбольным правилам некоторые элементы из других видов спорта, например, драфт.

В каждой команде будет по 12 футболистов, 10 из которых будут выбраны на драфте 27 декабря. 11-й игрок будет выбран президентами клубов на весь сезон, а 12-й будет регулярно меняться.

Ожидается, что на турнире сыграют в числе прочих Чичарито, Рубен де ла Ред, и другие известные футболисты.

Старт Kings League запланирован на 1 января 2023 года.

Фото: twitter.com/KingsLeague