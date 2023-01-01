«###### онлайн в испанском медиафутболе 😱». Сибскана о просмотрах турнира Пике и Льяноса

Капитан «Амкала» Андрей Сибскана удивлен количеством просмотров в онлайне в испанской медийной лиге.

«###### (ничего себе) онлайн в испанском медиафутболе 😱», – написал Сибскана, прикрепив фото с количеством просмотров.

Сегодня, первого января 2023 года, стартовал турнир Жерара Пике и популярного испанского инфлюэнсера Ибаи Льяноса.

Ранее о первой игре в лиге высказался Дмитрий Егоров, сказав, что испанская медиалига – скука.

Президентами клубов-участников стали популярные блогеры, ютуберы, журналисты и звезды футбола, в том числе Серхио Агуэро, команда которого получила название Kunisports, и Икер Касильяс, который будет руководить клубом 1K.

Пике запускает медийную лигу в Испании в формате 7 на 7. Там будут клуб Касильяса и команда Kunisports Агуэро