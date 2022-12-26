«Kuni еще можно вытянуть, у Касильяса хоть и просто, но имеет право на жизнь. Остальные – слабые». Бадаев об эмблемах испанской медийной лиги

Теги Икер Касильяс Серхио Агуэро Жерар Пике Winline Медиалига ФК Деньги Денис Бадаев Медиафутбол

Спортивный дизайнер и игрок ФК «Деньги» Денис Бадаев оценил дизайн логотипов команд медийной лиги Испании.

Турнир, который запускают Жерар Пике и популярный испанский инфлюэнсер Ибаи Льянос, стартует 1 января 2023 года.

Президентами клубов-участников станут популярные блогеры, ютуберы, журналисты и звезды футбола, в том числе Серхио Агуэро, команда которого получила название Kunisports, и Икер Касильяс, который будет руководить клубом 1K.

«Все очень плохо.

Потенциально Kuni еще можно вытянуть, поработать над геометрией, вывести из круга. У Касильяса хоть и просто, но имеет право на жизнь точно. Может быть, переосмыслить подачу «мазков»…

Остальные варианты откровенно слабые. Работа с типографикой – это отдельная тема «крови из глаз».

Удивлен, что гербов мало, это же Испания!» – написал Бадаев.

Изображения: twitter.com/KingsLeague

Пике запускает медийную лигу в Испании в формате 7 на 7. Там будут клуб Касильяса и команда Kunisports Агуэро

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4 комментария

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2ran
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Ебздрогыч
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Там как-то Касильяс в соцсетях писал, что он гей - так что, боюсь, Kuni он не вытянет
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Извилина Заремы
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Porcinos - клуб-собрат московского "Спартака".
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ISkO
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