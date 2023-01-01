Кир Воробьев: «Я желаю подписчикам Sports.ru испытывать больше любви и меньше негатива, ведь именно любовь спасет мир. И шутки Будака»

Теги Александр Будаков Эгриси Winline Медиалига Кирилл Воробьев Медиафутбол

Кир Воробьев поздравил болельщиков с наступающим новым годом.

«Айоу! Медийный футбол из какой-то ламповой и душевной истории превратился в токсичную и агрессивную тусовку, где много скандалов, срачей, стычек, ненависти и негатива.

Мы в «Эгриси» всегда старались нести другие ценности и продолжим это делать в 2023 году. Мы будем делать комьюнити добрее, веселить и развлекать людей не бифами, а позитивными импульсами.

Я от себя желаю подписчикам Sports.ru испытывать больше любви и меньше негатива, ведь именно любовь спасет мир. И шутки Будака (Александр Будаков, вратарь «Бей Беги» – прим. Sports.ru)», – написал нападающий «Эгриси».

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