Кир Воробьев: «Благодаря тебе я понимаю, что человек может многое». Это писал мне Антон Попов – человек, который может все»

Нападающий «Эгриси» Кирилл Воробьев прокомментировал уход Антона Попова с поста главного тренера команды.

«Кажется, мы [«Эгриси»] играли в АФЛ против «Ротора», команды Эйтана (хавбек 2Drots – прим. Sports.ru). Я вышел в нападении и забил три мяча, хотя мог больше. Вернулся домой – вижу сообщение: «Благодаря тебе я понимаю, что человек может многое». Это писал мне человек, который прошел школу ЦСКА, играл на про-уровне и прочувствовал на себе силу тех, кого я видел лишь по телеку.

Я могу сейчас надумывать, потому что на часах – четыре утра, а это, как известно, максимально сентиментальное и искреннее время суток. Да еще и две дозы пивка еще пока растворяются внутри организма. Но я никогда не видел в учителе близкого друга и не знаю, испытаю ли это снова.

Я не знаю, кем нужно быть, чтобы из чувака, которого брали на уроках физкультуры в команды одним из последних, из пацана, который ни дня не провел в СДЮШОР, потому что родителям в падлу было возить его в секцию, а еще – «потому что все футболисты – тупые, а мы хотим, чтобы ты был умным», из пацана, который с 18 лет ходит с ручной кладью на пузицепсе, которая частично и ненадолго исчезла лишь к 26 годам, сделать человека, который забивает в высшей лиге ЛФЛ. Когда все вокруг – и наши, и не наши – выпускники сдюшор, профики или бывшие профики.

Самые яркие моменты счастья, которые я испытал от игры в футбол, подарил мне человек, который четыре года верил в то, что я что-то могу. Может быть, его магия как раз в этом: он верит и дает шансы, видит их потенциал. А может, вся магия – в отношении к людям. Он не раз говорил, что я его тоже прокачиваю и обучаю. Не знаю, чему, но пусть это поможет тебе в будущем. Кто-то считает, что незаменимых нет. Кто-то не хочет, чтобы незаменимые были. А я просто не могу представить, что его можно заменить.

Что можно найти другого тренера-кента, который шарит и который прокачивает каждого без венгерок, челноков, залов и марафонов. Что можно найти человека, который из отбросов одной команды соберет другую, с первого раза взявшую чемпионство в пердиве, а в высшей лиге влетевшую в пятерку. Со мной в роли одного из напов.

###, а в комментариях что писали! Что ему не верит команда, что он не авторитетный, что он не понимает в тактике, что у него одинаковые приемы. Что он не так носит шапку, что он не так выглядит, что он небрит. Тысяча причин считать его неподходящим тренером – и ни одного кандидата в голове, кто мог бы его заменить. Ни у одного человека в команде.

С твоим уходом я теряю веру в то, что в меня кто-то когда-нибудь так поверит. Но похер, это будущее: загадывать так тупо. А сейчас важнее другое. Важнее – что было. А было ###### (круто). Четыре ######## (классных) года. Четыре года роста. Четыре года счастья и кайфа от каждой тренировки – я поэтому их не пропускал. «Благодаря тебе я понимаю, что человек может многое». Это писал мне Антон Попов, человек, который может все», – рассказал Воробьев.

Ранее об уходе Попова высказались Павел Чепурин (здесь) и Александр Ярош (здесь).