«Тем, чьи сердца не остыли в холоде, Вселенная дарит чудо». Новогоднее поздравление Павла Чепурина

Павел Чепурин поздравил болельщиков с наступающим новым годом.

«Небольшое поздравление – с отступающим 2022 годом.

Мне кажется, еще никогда не было такого единения в том, чего пожелать на Новый год: пусть он будет лучше уходящего.

Ощущение, будто мы все проходили проверку на прочность. Болельщики, игроки, тренеры, руководители команд, судьи, комментаторы, корреспонденты, ведущие, организаторы лиг, монтажеры, операторы, режиссеры трансляций – каждый по отдельности переживал этот год, но все вместе мы сделали возможным то, что помогало жить и сохраняло в нас свет. Это медийный футбол.

Давайте в новом году будем чаще говорить друг другу за это «спасибо» и не будем терять приобретенную способность – оставаться человеком при любых обстоятельствах.

И помните: Тем, чьи сердца не остыли в холоде, Вселенная дарит чудо», – написал голкипер «Эгриси».