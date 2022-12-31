«Тем, чьи сердца не остыли в холоде, Вселенная дарит чудо». Новогоднее поздравление Павла Чепурина
Павел Чепурин поздравил болельщиков с наступающим новым годом.
«Небольшое поздравление – с отступающим 2022 годом.
Мне кажется, еще никогда не было такого единения в том, чего пожелать на Новый год: пусть он будет лучше уходящего.
Ощущение, будто мы все проходили проверку на прочность. Болельщики, игроки, тренеры, руководители команд, судьи, комментаторы, корреспонденты, ведущие, организаторы лиг, монтажеры, операторы, режиссеры трансляций – каждый по отдельности переживал этот год, но все вместе мы сделали возможным то, что помогало жить и сохраняло в нас свет. Это медийный футбол.
Давайте в новом году будем чаще говорить друг другу за это «спасибо» и не будем терять приобретенную способность – оставаться человеком при любых обстоятельствах.
И помните: Тем, чьи сердца не остыли в холоде, Вселенная дарит чудо», – написал голкипер «Эгриси».
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