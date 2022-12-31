«Нужно двигаться вперед и достигать намеченных целей!» Новогоднее поздравление от Александра Будакова

Александр Будаков поздравил с наступающим Новым годом.

«Хотелось бы поздравить всех любителей, фанатов, болельщиков медиафутбола с наступающим Новым годом и Рождеством. Пожелать вам счастья в новом году, здоровья вам, родным, близким – всем, чтобы никто никто не болел. Это самое главное. Время непростое, болеть совершенно нельзя. Нужно двигаться вперед и достигать намеченных целей!

Раз уж я открытие 2022 года, хочу, чтобы у вас в 2023 году были именно такие открытия: красивые, веселые, большие и увесистые. Как можно больше вам таких открытий в 2023 году! Как те, которые были в 2022-м в медиафутболе! Ну вы меня поняли! Удачи в новом году! С Новым годом!», – пожелал голкипер «Бей Беги».