«Уверен, что 2023 год откроет двери в новые просторы, просмотры, лайки и новую активность от наших зрителей». Валли поздравил с Новым годом

Теги Winline Медиалига Reality Медиафутбол

Валли поздравил комьюнити медийного футбола с Новым годом.

«Ну что, медиакомьюнити, всем привет. Что могу пожелать вам? Мы задали такую с вами офигенную планку, высокую планку в медиафутболе, что не может, пока что, сами ее перебить.

Но я уверен, что 2023 год откроет нам двери в новые просторы, новые просмотры, новые лайки и в новую активность от наших зрителей.

Давайте сейчас отдохнем, вдохнем этого зимнего свежего воздуха и вернемся с новыми силами, желанием поддерживать команды, конечно же, Reality в новых начинаниях.

В любом случае, спасибо вам за этот сезон. Дальше будет только больше!» – сказал Валли.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий