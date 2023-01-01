«Уверен, что 2023 год откроет двери в новые просторы, просмотры, лайки и новую активность от наших зрителей». Валли поздравил с Новым годом

Валли поздравил комьюнити медийного футбола с Новым годом.

«Ну что, медиакомьюнити, всем привет. Что могу пожелать вам? Мы задали такую с вами офигенную планку, высокую планку в медиафутболе, что не может, пока что, сами ее перебить.

Но я уверен, что 2023 год откроет нам двери в новые просторы, новые просмотры, новые лайки и в новую активность от наших зрителей.

Давайте сейчас отдохнем, вдохнем этого зимнего свежего воздуха и вернемся с новыми силами, желанием поддерживать команды, конечно же, Reality в новых начинаниях.

В любом случае, спасибо вам за этот сезон. Дальше будет только больше!» – сказал Валли.