«Чтобы в новом году не было травм и футболисты радовали дорогих болельщиков красивой игрой в футбол». Новогоднее поздравление от Альбы

Теги Winline Медиалига Watch TV Альберт Зайцев Медиафутбол

Альберт Зайцев написал новогоднее поздравление для болельщиков.

«Всем привет, с вами Джессика Альба! Поздравляю всех с Новым годом! Проведите праздники с пользой и самое главное с кайфом. Здоровья всем, не болейте.

Чтобы в новом году не было травм и все футболисты радовали своих дорогих болельщиков своей красивой и прекрасной игрой в футбол. Всех люблю! С Новым годом», – написал полузащитник Watch TV.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий