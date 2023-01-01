«Чтобы в новом году не было травм и футболисты радовали дорогих болельщиков красивой игрой в футбол». Новогоднее поздравление от Альбы
Альберт Зайцев написал новогоднее поздравление для болельщиков.
«Всем привет, с вами Джессика Альба! Поздравляю всех с Новым годом! Проведите праздники с пользой и самое главное с кайфом. Здоровья всем, не болейте.
Чтобы в новом году не было травм и все футболисты радовали своих дорогих болельщиков своей красивой и прекрасной игрой в футбол. Всех люблю! С Новым годом», – написал полузащитник Watch TV.
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