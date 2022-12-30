Алекс Стиль – лучший игрок по системе гол + пас в 2022 году

Теги Амкал Olimpbet Московский Кубок Селебрити 2Drots Winline Медиалига Basement БроукБойз На Спорте Reality «Кутуз» Сергей Кутузов Алекс Стиль Гаучо Александр Рощин «Дуб» Кирилл Дубников Медиафутбол

Стали известны самые результативные игроки медиафутбольных турниров: Olimpbet МКС и Winline Медиалиги.

Лучшим по системе гол + пас в этом году стал хавбек 2Drots Алекс Стиль (Basement/2Drots).

У него на счету 20 результативных действий: 10 голов и 10 голевых передач.

Также в первую пятерку вошли: Кутуз, Гаучо, Рощин и Дуб.

1 место – Алекс Стиль (Basement/2Drots) – 20 результативных действий: 10 голов и 10 голевых передач.

2 место – Кутуз (2Drots) – 19 результативных действий: 15 голов + 4 голевых передачи.

3 место – Гаучо (Reality/2Drots) – 13 результативных действий: 12 голов + 1 голевая передача.

4 место – Александр Рощин (ФК «Арт»/«БроукБойз») – 13 результативных действий: 5 голов + 8 голевых передач.

5 место – Кирилл ДубниковНа Спорте»/«Амкал») – 12 результативных действий: 11 голов + 1 голевая передача.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий