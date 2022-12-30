Алекс Стиль – лучший игрок по системе гол + пас в 2022 году

Стали известны самые результативные игроки медиафутбольных турниров: Olimpbet МКС и .

Лучшим по системе гол + пас в этом году стал хавбек 2Drots Алекс Стиль ( /2Drots).

У него на счету 20 результативных действий: 10 голов и 10 голевых передач.

Также в первую пятерку вошли: , Гаучо, Рощин и Дуб.

1 место – (Basement/2Drots) – 20 результативных действий: 10 голов и 10 голевых передач.

2 место – Кутуз (2Drots) – 19 результативных действий: 15 голов + 4 голевых передачи.

3 место – Гаучо (Reality/2Drots) – 13 результативных действий: 12 голов + 1 голевая передача.

4 место – Александр Рощин (ФК «Арт»/« ») – 13 результативных действий: 5 голов + 8 голевых передач.

5 место – Кирилл Дубников («На Спорте»/«Амкал») – 12 результативных действий: 11 голов + 1 голевая передача.