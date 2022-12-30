Шепляков об уходе из «Денег»: «За последний месяц испортилась атмосфера. Я не хотел выплескивать негатив на команду и решил уйти»

Экс-вратарь «Денег» Александр Шепляков рассказал о причинах ухода из команды.

«В первую очередь, хочу поблагодарить руководство футбольного клуба «Деньги». Как ни крути, эти люди сделали для меня многое, помогали во всех моих вопросах, Стасу Малиеву и Артему Нечаеву за то, что поверили в меня, им за это огромное спасибо.

Ушел из команды, потому что у меня за время нахождение в команде накопились некоторые вопросы к руководству по поводу своего будущего в клубе, по поводу медийного развития, футбольной составляющей и, скажем так, финансовый вопрос тоже играл роль.

Меня не услышали, не хотели слышать. На протяжении месяца хотел встретиться со Стасом [Малиевым], но все переносилось вечно, постоянно и я уже не стал это терпеть и сказал, что хватит и ушел.

Последний месяц я не кайфовал в коллективе, как это было до этого четыре месяца. Последний месяц для меня был сплошным разочарованием и грустью. Я не хотел выплескивать негатив на команду, на руководство и принял решение уйти.

Как по мне, за последний месяц очень сильно испортилась атмосфера в команде, что не так все было круто, как раньше. Этому способствовали некоторые конфликты внутри, о которых я говорить не буду.

Я просто понял, что мне лучше было уйти, чем оставаться и разлагать коллектив. Я этим нигде и никогда не занимался», – объяснил Шепляков.

Ранее об изменениях в клубе высказался Нечай.