Славон: «В январе встретимся, обсудим. Чем деньги мне полезны – понятно, а вот чем я буду полезен «Деньгам» – вопрос открыт»

Защитник « » и рэп-исполнитель Славон прокомментировал интерес «Денег».

«Деньги», действительно, изъявили желание о том, чтобы я поучаствовал в развитии их бренда, поучаствовал в их сериале, получилась классная коллаборация.

Возможно, мы в январе встретимся для того, чтобы обсудить, чем я могу быть полезен «Деньгам» и чем «Деньги» могут быть полезны мне. Чем деньги могут быть полезны мне (смеется) – это понятно, а вот чем я буду полезен «Деньгам» – вопрос открыт.

Все в стадии обсуждения. Посмотрим, что будет дальше», – объяснил Славон.

Ранее президент «Денег» Станос сказал, что хотел бы видеть Славона в команде.