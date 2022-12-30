Славон: «В январе встретимся, обсудим. Чем деньги мне полезны – понятно, а вот чем я буду полезен «Деньгам» – вопрос открыт»
Защитник «На Спорте» и рэп-исполнитель Славон прокомментировал интерес «Денег».
«Деньги», действительно, изъявили желание о том, чтобы я поучаствовал в развитии их бренда, поучаствовал в их сериале, получилась классная коллаборация.
Возможно, мы в январе встретимся для того, чтобы обсудить, чем я могу быть полезен «Деньгам» и чем «Деньги» могут быть полезны мне. Чем деньги могут быть полезны мне (смеется) – это понятно, а вот чем я буду полезен «Деньгам» – вопрос открыт.
Все в стадии обсуждения. Посмотрим, что будет дальше», – объяснил Славон.
Ранее президент «Денег» Станос сказал, что хотел бы видеть Славона в команде.
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