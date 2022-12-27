Станос о Дамире: «Он очень неприятный, вредный, как девушка красивая, но ты такой – если бы она не была красивой, я бы в жизни с ней не был»

Стас Малиев подвел итоги 2022 года в медиафутболе.

– По твоему мнению, какой матч лучший за этот год?

– Ну я думаю, с «Броуками» в 1/4 финала Медиалиги.

– Какой гол тебе понравился больше всего?

– Мой в ворота «Бей Беги».

– Кто больше всего открылся в этом году?

– Ну Дамир, объективно. Мы его раскрыли, наверное, так надо вопрос ставить. Мы из бездарного гадкого утенка смогли сделать персонажа, который нравится людям.

На самом деле Дамир сам по себе очень неприятный человек. В жизни он вообще же другой. Он очень неприятный, вредный. Вот он, знаешь, как девушка красивая, но ты такой – если бы она не была красивой, я бы в жизни с ней не был. Вот такое что-то, – сказал босс ФК «Деньги».

(Все это время Дамир Трегулов стоял рядом, – прим. Sports).