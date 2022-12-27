«Мы договорились встретиться со Стасом, но мне никто не позвонил». Михалыч пока не договорился с «Деньгами»

Михалыч рассказал, что между ним и «Деньгами» пока нет договоренности о продолжении сотрудничества.

«Пока что отпуск, периодически слежу за межсезоньем. Весело тут у вас. Нужно активизироваться.

Не было никаких новостей, так как нет еще ясности.

Мы договорились встретиться со Стасом, чтобы обсудить дальнейшие планы, но мне никто не позвонил. Дедлайн – 30 декабря», – сказал тренер.