«Привычные для меня ФК «Деньги» – заканчиваются». Нечай о будущем клуба

Артем Нечаев прокомментировал будущие изменения в «Деньгах» и том, почему вышел из всех чатов команды.

«Елки-палки, не знаю, что происходит, но все разбегаются в команде. А я не знаю, потому что тоже неделю-две назад покинул все чаты «Денег» – понял, что уехал надолго и мозолить команду своим присутствием не совсем правильно.

Короче, видимо ФКД ждет большая перестройка в новом году, а привычные для меня ФК «Деньги» – заканчиваются.

Грустить не буду, только радоваться, что я работал с таким коллективом! Для меня это был настоящий дрим тим! Мы сделали офигенный отбор в начале лета, потом за счет найденного костяка добирали нужные алмазики к МКС и уже там очень круто выступили, реально запомнились перед аудиторией.

Все больше и больше учу всякие тренерские штуки и везде говорится о том, как важна психология и выстраивание коллектива. И я считаю, что мы выстроили охрененный коллектив.

Именно заслуга коллектива – яркое выступление на мкс, после этого тотальная победа на опросе в участии в МФЛ. Именно за парней голосовала аудитория. Попадание в топ-4 лучших команд МФЛ. Это все сделали ребята, которые сейчас уходят из команды.

Но футбольный мир небольшой, так что всех этих засранцев еще встречу ни раз и обниму их, и поблагодарю за все эмоции, что они подарили! с Новым годом, ФК «Деньги»! И до свидания», – написал Нечай.