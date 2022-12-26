Шнякин помог «Эгриси» Уткина попасть в Winline Медиалигу. До этого Дмитрий мог стать игроком команды

рассказал, что Дмитрия Шнякин посодействовал появлению «Эгриси» в .

– Шнякин писал, что чуть-чуть поспособствовал появлению « » в Медиалиге.

– Может быть. Когда решался вопрос, мы встречались, в частности, с . Мы понимали, что у нас в прямом смысле медийных игроков в команде не было. Но при этом у нас был медийный проект, который давно существовал. И это нужно было обсудить.

С другой стороны, я регулярно сталкиваюсь с тем, что прихожу куда-то или встречаюсь с кем-то, и выясняется, что человек следит за «Эгриси».

На благотворительном мероприятии Константина Хабенского ко мне подошел серьезный человек, которого я знаю вскользь. Он начал меня расспрашивать, почему изменился формат серий про «Эгриси». Мы увлеклись разговором, он одно спросил, другое.

А Шнякин же вообще хотел за нас поиграть когда-то. Он вполне мог быть качественным столбом. Пришел, посмотрел, решил, что не стоит. Опять-таки, это было вполне нормальное, благожелательное общение.

Шняк нам как-то сосватал игрока хорошего, не будем сейчас говорить, кого именно.

Я просто понимал, что он вовлеченный персонаж, так получилось, что мы с ним обсуждали какие-то вещи: «Как дела? Что у вас? Встретились с Осиповым, поговорили». Не то чтобы много.

Я как-то ему написал, мол, что нового? Он ответил: «А ты на конференцию [Медиалиги] завтра не приходишь?» Я пишу: «А если бы я тебе не написал, как бы я об этом узнал? И что я вообще приду?» Он: «Вопрос решен, все дела», – рассказал Уткин.

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