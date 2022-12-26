Уткин сравнил Примеру и Медиалигу: «В Испании есть «Реал», «Барселона» и все остальные. То же самое в МФЛ»
Василий Уткин считает, что Winline Медиалига в своем развитии идет по пути Ла Лиги.
– Любая лига проходит практически одни и те же болевые точки. Допустим, то, что за последние 7 лет произошло с Ла Лигой, как с организацией, то же самое происходит сейчас с Медиалигой.
В Испании есть «Реал», «Барселона» и все остальные. «Атлетико» – в гораздо меньшей степени. Мы же говорим не о титулах, а об аудитории. «Реалу» и «Барселоне» гораздо проще продавать свои телевизионные права отдельно. Но это неправильно, потому что без развития лиги нельзя никуда идти. Все остальное остается вопросом пропорций и цен.
Так же и сейчас [в Медиалиге]. Понятно, что есть клубы major, у которых свои интересы. Это разумно, но так или иначе развитие за брендом, за франшизой. Нужна соревновательная среда. Это гораздо круче.
– Какое решение должна принять лига, чтобы сохранить эти команды? Ты имеешь в виду «Амкал» и 2Drots?
– Долгие разговоры, компромиссы и, самое главное, собственное развитие. Если ты останешься за его бортом, тебе будет сложнее, – сказал президент «Эгриси».
Менеджеры тоже та еще дичь. Случай с Чистяковым, миграции игроков из Крыльев, высказывания Иванова и Газизова - без знания всего этого в этом мире каждый здравомыслящий человек был бы больше по-детски счастлив.
А Медиалига это абсолютный грязный изначальный ноль) если сравнивать с музыкой это творчество Тимати и его друзей в лучшем случае. Даже не западный арэнби, там они по-любому придумывают что-то новое постоянно.