Уткин сравнил Примеру и Медиалигу: «В Испании есть «Реал», «Барселона» и все остальные. То же самое в МФЛ»

Теги Василий Уткин Ла Лига Эгриси Амкал 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Василий Уткин считает, что Winline Медиалига в своем развитии идет по пути Ла Лиги. 

– Любая лига проходит практически одни и те же болевые точки. Допустим, то, что за последние 7 лет произошло с Ла Лигой, как с организацией, то же самое происходит сейчас с Медиалигой.

В Испании есть «Реал», «Барселона» и все остальные. «Атлетико» – в гораздо меньшей степени. Мы же говорим не о титулах, а об аудитории.  «Реалу» и «Барселоне» гораздо проще продавать свои телевизионные права отдельно. Но это неправильно, потому что без развития лиги нельзя никуда идти. Все остальное остается вопросом пропорций и цен.

Так же и сейчас [в Медиалиге]. Понятно, что есть клубы major, у которых свои интересы. Это разумно, но так или иначе развитие за брендом, за франшизой. Нужна соревновательная среда. Это гораздо круче.

– Какое решение должна принять лига, чтобы сохранить эти команды? Ты имеешь в виду «Амкал» и 2Drots?

– Долгие разговоры, компромиссы и, самое главное, собственное развитие. Если ты останешься за его бортом, тебе будет сложнее, – сказал президент «Эгриси».

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14 комментариев

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Кирилл Голивец
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Ответ Ювенский Туринтус
Давай начнем с того, что эта музыкальная аналогия лишь в твоей голове. "Грязный изначальный ноль" -- это тоже просто патетический оборот без конкретики. Как сторонний наблюдатель я вижу у медиалиги развитие, интересные идеи и шоу. У Рос футбола я вижу только коррупционные туши, которые берут под козырек по команде сверху, некомпетентных управленцев по блату и не самую умную публику, которая несет дичь с трибун. Качество футбола при этом падает.
Про официальный рос.футбол полностью согласен) что про фразы про Косово (хотя я не помню, когда и где ее последний раз скандировали на футболе), что про человечков типа терюшкова (с маленькой буквы, потому что Егор Летов пел, что Люди пишутся с большой). Это то, что полный каменный век.

Менеджеры тоже та еще дичь. Случай с Чистяковым, миграции игроков из Крыльев, высказывания Иванова и Газизова - без знания всего этого в этом мире каждый здравомыслящий человек был бы больше по-детски счастлив.
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Новый тренер ФК Спартак
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Ответ Ювенский Туринтус
Футбол -- это шоу для зрителей. М-лига может дать это шоу и привлечь на трибуны даже далеких от футбола людей. Болото с нацистами, которые орут Косово Сербия, народ отталкивает
Так вот это шоу и придумано, чтобы привлечь людей, с целью некой выгоды, но ни как не способствует развитию футбола в стране. Трудно представить, как ребенок глядя на клоуна типа Дороха , захочет стать серьнзным спортсменом, скорее таким же имбицил0м.
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Ювенский Туринтус
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Ответ Кирилл Голивец
Спартаки и Динамо это фальшивка) допустим как плохие рок-тяжеловесы, которые вместо протеста приняли гламурный образ жизни ради бабок и им стало пофиг на выражение истинного отношения к миру и своих фанатов и соулмейтов) они лишь играют роли. А Медиалига это абсолютный грязный изначальный ноль) если сравнивать с музыкой это творчество Тимати и его друзей в лучшем случае. Даже не западный арэнби, там они по-любому придумывают что-то новое постоянно.
Давай начнем с того, что эта музыкальная аналогия лишь в твоей голове. "Грязный изначальный ноль" -- это тоже просто патетический оборот без конкретики. Как сторонний наблюдатель я вижу у медиалиги развитие, интересные идеи и шоу. У Рос футбола я вижу только коррупционные туши, которые берут под козырек по команде сверху, некомпетентных управленцев по блату и не самую умную публику, которая несет дичь с трибун. Качество футбола при этом падает.
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Ювенский Туринтус
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Ответ Новый тренер ФК Спартак
а этим молодым фанатам интересен футбол или тот срач что там устраивают? давайте не путать проф. спорт с проектом на ютубе для любителей смотреть как их герои тик тока творят дичь и при этом пинают мячик)) это даже не футбол))
Футбол -- это шоу для зрителей. М-лига может дать это шоу и привлечь на трибуны даже далеких от футбола людей. Болото с нацистами, которые орут Косово Сербия, народ отталкивает
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Новый тренер ФК Спартак
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Ответ Ювенский Туринтус
Гос футбол, изъеденный коррупцией и аджоевыми, обречен умереть в любом случае. Это прошлый век
а медиа помойка это типа альтруизм какойто? и там все честно и прозрачно?
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Кирилл Голивец
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Ответ Ювенский Туринтус
Медиалига сейчас перспективнее всего рос футбола, поэтому вполне уместно. Спартаки и Динамы, зашкварившие себя политическим лизоблюдством, все менее интересны публике. Болельщики стареют, доходы падают, а у Медиалиги большая армия молодых фанатов, которым не интересно коррупционное болото с нацистами на трибунах
Спартаки и Динамо это фальшивка) допустим как плохие рок-тяжеловесы, которые вместо протеста приняли гламурный образ жизни ради бабок и им стало пофиг на выражение истинного отношения к миру и своих фанатов и соулмейтов) они лишь играют роли.

А Медиалига это абсолютный грязный изначальный ноль) если сравнивать с музыкой это творчество Тимати и его друзей в лучшем случае. Даже не западный арэнби, там они по-любому придумывают что-то новое постоянно.
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Новый тренер ФК Спартак
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Ответ Ювенский Туринтус
Медиалига сейчас перспективнее всего рос футбола, поэтому вполне уместно. Спартаки и Динамы, зашкварившие себя политическим лизоблюдством, все менее интересны публике. Болельщики стареют, доходы падают, а у Медиалиги большая армия молодых фанатов, которым не интересно коррупционное болото с нацистами на трибунах
а этим молодым фанатам интересен футбол или тот срач что там устраивают? давайте не путать проф. спорт с проектом на ютубе для любителей смотреть как их герои тик тока творят дичь и при этом пинают мячик)) это даже не футбол))
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Ювенский Туринтус
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Ответ Новый тренер ФК Спартак
Да всем этим деятелям которые начали рекламировать этот бред, только деньги буков нужны. Вменяемые эту дичь смотреть не станут, вот этих уасей буткиных и прочих заряжают, чтобы они об этой медиа помойке крякали. У нас тут и так обычный гос.футбол умирает, так нам какую-то дичь начинают втюхивать и явно не по доброте душевной
Гос футбол, изъеденный коррупцией и аджоевыми, обречен умереть в любом случае. Это прошлый век
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Новый тренер ФК Спартак
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Да всем этим деятелям которые начали рекламировать этот бред, только деньги буков нужны. Вменяемые эту дичь смотреть не станут, вот этих уасей буткиных и прочих заряжают, чтобы они об этой медиа помойке крякали. У нас тут и так обычный гос.футбол умирает, так нам какую-то дичь начинают втюхивать и явно не по доброте душевной
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Ювенский Туринтус
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Ответ corazón blanco
Мадрид и Барселону сравнивать с какой-то непонятной Медиалигой и проводить параллели - неуважение к футболу.
Медиалига сейчас перспективнее всего рос футбола, поэтому вполне уместно. Спартаки и Динамы, зашкварившие себя политическим лизоблюдством, все менее интересны публике. Болельщики стареют, доходы падают, а у Медиалиги большая армия молодых фанатов, которым не интересно коррупционное болото с нацистами на трибунах
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Big Boss
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Уткин кря кря Гусев га га
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ВладимирНеПутин
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У всех остальных есть свой зритель и фанат, в большом количестве
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corazón blanco
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Мадрид и Барселону сравнивать с какой-то непонятной Медиалигой и проводить параллели - неуважение к футболу.
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Кирилл Голивец
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Не видел сравнения столь далеких по любому уровню вещей одной сферы со времен Максима Доши и Высоцкого
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