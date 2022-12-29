Тигиев о поражении от Майами: «Перед боем после победы Аргентины пошел один в пивнуху. Затянулось до шести утра, поспал четыре часа»

Теги Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Георгий Тигиев Наше Дело Поп ММА БроукБойз На Спорте Олег Майами Медиафутбол

Защитник «БроукБойз» Георгий Тигиев рассказал, что из-за финала ЧМ-2022 поздно лег спать перед боем против Олега Майами.

«Хотел уже перед боем спать ложиться, когда Аргентина доиграет. ##### – 2:2! Сон пропал вообще. Потом они выиграли, я говорю, давайте обмоем туда-сюда. 

В итоге один в пивнуху пошел, меня долго не было. Потом проснулся, уже три часа, четыре, пять – все затянулось до шести утра. Поспал всего четыре часа», – сказал Тигиев.

Олег Майами победил Тигиева в поединке единогласным решением судей.

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17 комментариев

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mr. Kadyrov
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Столько энергии у пацана, а он до сих пор не в пекле СВО
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Ванильный Мишка
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Все как с футбольной карьерой)
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Вячеслав Клименко
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А отмазки, как у школьника...
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Emin Aliev
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А что за бой ? И кто это такие, Майями вроде что-то знакомое, это тот, кто на подсосе у Сардарова?
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Собака хаски в маске
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Банунармальльныйбойба - Мурад, который таксиста обманул
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Juninho P.
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Какой же он... , с ним даже в пивнуху никто не пошёл 🤦🤔
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Oliver Kahn
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Надо подавать официальный протест федерации футбола Аргентины, правительству Аргентины и лично Месси. Это ж надо так парня подставили.
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prus_3
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Чем вы блин забрасываете нас? Что за никому не известные отбросы?
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Юрий Кечко
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Ну я ему двоечку бам бум, папаха в руке была помешала
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Алексей к
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в пивнуху)))) сто лет такого термина не слыхал)
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Oleg Andreev
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Противник бился нечестно. Он был трезв, мотивирован и натренирован. Большего подлеца я в жизни не встречал.
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Pol Barskiy
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После драки кулаками не шут
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Синий петербуржец
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Ох уж Мбампе негодяй! Из-за него футболиста спартака жестоко избили!!! И даже не извинился. Ничего, будет дорогу переходить, Тигиев ему все выскажет!!
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Только Крылья
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Так просрать карьеру постараться надо. Перспективный защитник был
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Football Forever
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Я тоже если в детстве не попалал по воротам, говорил, что солнце слепило
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Александр Кузичкин
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Кому не все равно на этот "поединок"?
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АРТУР АЛИЕВ
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И здесь Аргентина виновата
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