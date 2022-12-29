Тигиев о поражении от Майами: «Перед боем после победы Аргентины пошел один в пивнуху. Затянулось до шести утра, поспал четыре часа»

Защитник «БроукБойз» Георгий Тигиев рассказал, что из-за финала ЧМ-2022 поздно лег спать перед боем против Олега Майами.

«Хотел уже перед боем спать ложиться, когда Аргентина доиграет. ##### – 2:2! Сон пропал вообще. Потом они выиграли, я говорю, давайте обмоем туда-сюда.

В итоге один в пивнуху пошел, меня долго не было. Потом проснулся, уже три часа, четыре, пять – все затянулось до шести утра. Поспал всего четыре часа», – сказал Тигиев.

Олег Майами победил Тигиева в поединке единогласным решением судей.