Тутов о поражении Тигиева: «Он не был готов к таким нагрузкам – отсутствовала должная подготовка»

Теги травмы Георгий Тигиев БроукБойз На Спорте Олег Майами Александр Тутов Медиафутбол

Врач команды «БроукБойз» Александр Тутов рассказал о причинах поражения защитника клуба Георгия Тигиева форварду «На Спорте» Олегу Майами на промоушене «Наше Дело» и об усталости Тиги после боя.

«Во время первого раунда Тигиев уже устал. Понятное дело, что организм не подготовлен к таким нагрузкам. Хоть он и играет в футбол, но это другой вид спорта, другая нагрузка. 

После боя ему вводили внутривенно глюкозу. Официальная версия – обезвоживание, неофициальная – усталость. К этому привело то, что отсутствовала должная подготовка к бою», – сказал Тутов.

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