Василий Уткин о челленджах: «Мы не вышли дальше, потому что мы не выиграли ни одного очка в челлендже. И вот еще мне на челленджи ходить?»

Василий Уткин объяснил, почему не приезжал на челленджи Winline Медиалиги.

«У меня окончательно поломались колени, и я занимаюсь их лечением.

Федя Маслов звал на выпуск «Слабого звена» с президентами клубов Медиалиги, я ему тоже самое сказал, но от этого я бы в любом случае отказался.

Когда мы говорили на первой конференции, речь же не шла о чем-то конкретном. Я вполне допускаю, что есть челлендж, в котором я могу поучаствовать, но его просто не было пока что.

А если учесть, что это не полный, но это правдивый ответ на вопрос, почему мы не вышли дальше – это потому что мы не выиграли ни одного очка в челлендже. В частности поэтому. И вот это еще мне на челленджи ходить.», – сказал руководитель «Эгриси».