Эдамс о телеграм-каналах: «На счет них я ошибался – они такие же двигатели медиафутбола»

Теги 2Drots Эдамс «Sugar» Дмитрий Зыков Севастиан «Крысева» Терлецкий Медиафутбол

Капитан 2Drots Эд высказался о своих измениях в отношении к медиафутбольным телеграм-каналам.

«Проанализировав весь период МФЛ и МКС, я понял, что когда-то я говорил, что все эти телеграм-паблики – SugarFIFA, «Некласико», «Крысева» – нахлебники и полная шляпа. 

Только сейчас в сравнении я понимаю, что я ошибался на счет них – они такие же двигатели медиафутбола, кто освещает всю эту тему. Если бы не они, я бы вообще не знал про другие команды, интриги и расследования.

Осознав все это, я понимаю, насколько важны все эти паблики», – заявил Эдамс.

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