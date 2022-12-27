Матвей Ивахнов: «Я бы очень хотел посмотреть на Биг Смоука в РПЛ»

Матвей Ивахнов назвал футболистов из медиафутбола, которых хотел бы увидеть в РПЛ

– Ты поиграл уже в медиафутболе, разница чувствуется? Какое главное отличие?

– С РПЛ? Я думаю, что выносливость. Скорость принятия решений, сила, скорость. Все на быстрых движениях.

– Ты же знаком с ребятами [из медифутбола], кто мог бы заиграть в РПЛ?

– Из 2Drots, кто реально мог сыграть и быть на уровне, я бы очень хотел посмотреть на Биг Смоука. Не, ну если объективно, я бы хотел на Васю Маврина посмотреть. Я бы дал шанс Эду из 2Drots, Прокопа можно тоже, – сказал форвард «Факела».