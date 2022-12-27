Матвей Ивахнов: «Я бы очень хотел посмотреть на Биг Смоука в РПЛ»

Теги премьер-лига Россия Факел Амкал 2Drots Winline Медиалига Матвей Ивахнов Эдамс Биг Смоук Василий Маврин Медиафутбол

Матвей Ивахнов назвал футболистов из медиафутбола, которых хотел бы увидеть в РПЛ

– Ты поиграл уже в медиафутболе, разница чувствуется? Какое главное отличие?

–  С РПЛ? Я думаю, что выносливость. Скорость принятия решений, сила, скорость. Все на быстрых движениях.

– Ты же знаком с ребятами [из медифутбола], кто мог бы заиграть в РПЛ?

– Из 2Drots, кто реально мог сыграть и быть на уровне, я бы очень хотел посмотреть на Биг Смоука. Не, ну если объективно, я бы хотел на Васю Маврина посмотреть. Я бы дал шанс Эду из 2Drots, Прокопа можно тоже, – сказал форвард «Факела».

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11 комментариев

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Erzhan Zhanzakov
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Oh shit, here we go again..
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PINHEAD
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А как мужик из ГТА может попасть в РПЛ?
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Иван Павлов
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Пауэр форвард Биг Смоук.
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kaimussen
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Разве Биг Смоук - это не Тихоновецкий?
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Артём Никулин
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Хотелось бы посмотреть на Гроув Стрит ФК в РПЛ
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Новый тренер ФК Спартак
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все эти медеакаллболисты с натяжкой 2 я лига
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Новый тренер ФК Спартак
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Видели мы какой футболист Ивахнов, лучше бы в этом медеакаллболе оставался
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Роберт Дауни-средний
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А Райдера?
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Николас Штольц
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Лучше Дональда Лава
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IceBear27
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Если пишете про эту дичь, то можете хотя бы писать имена и фамилии игроков, а не эти собачьи клички?
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Arman FCSM
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Спортс, зачем вы эту чепушню кидаете в раздел Футбола? Вы же создали раздел Медиафутбол, там это и публикуйте
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