Кузнецов о будущем 2Drots: «Профессиональный футбол – а почему бы и нет? Начнем со Второй лиги и будем лезть вверх»

Главный тренер 2Drots прокомментировал слова президентов клуба Некита и Жеки о том, что через 5 лет «дроты» будут играть в РПЛ.

«Ребята должны обозначить свою линию, если они захотят – надо будет выстраивать целую структуру. Это же не шутки – сейчас мы даже не знаем, кто за какие обязанности отвечает.

Мы приезжаем на выезд, нам нужно организовать обед, поле, проживание – это должен человек делать, в клубе люди сидеть. Вы должны жить где-то, питаться, зарплаты получать и т.д.

Это очень тяжелый труд. Если мы на эту линию выходим – надо этим профессионально заниматься и работать. 2Drots – это бренд.

А почему бы и не заиграть? Начнем со Второй лиги и будем лезть вверх. Хорошо бы еще стадион свой», – заявил Кузнецов.