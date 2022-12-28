Кутуз о трансферах 2Drots: «Не знаю, кто сможет нас усилить, Но Бирюкова рад был бы видеть»

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Форвард 2Drots Кутуз прокомментировал возможные трансферы команды в межсезонье.

«Я лично ни о каких трансферах не слышал. На данный момент нет подтвержденных новичков, никого команде не представляли, никого в чат не добавляли. 

Если честно, я не думал, кто бы мог нам помочь, меня полностью устраивает наш состав. Лично я не могу сказать, кого бы я хотел видеть на данный момент в 2Drots. 

Наверное, Бирюкова рад был бы видеть, потому что я с ним давно играю в одной команде, и он очень сильный футболист», – заявил Кутуз.

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