Кутуз о трансферах 2Drots: «Не знаю, кто сможет нас усилить, Но Бирюкова рад был бы видеть»

Форвард 2Drots Кутуз прокомментировал возможные трансферы команды в межсезонье.

«Я лично ни о каких трансферах не слышал. На данный момент нет подтвержденных новичков, никого команде не представляли, никого в чат не добавляли.

Если честно, я не думал, кто бы мог нам помочь, меня полностью устраивает наш состав. Лично я не могу сказать, кого бы я хотел видеть на данный момент в 2Drots.

Наверное, Бирюкова рад был бы видеть, потому что я с ним давно играю в одной команде, и он очень сильный футболист», – заявил Кутуз.