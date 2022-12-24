Кирилл Бирюков: «Не буду лукавить, мне нравится 2Drots, но мне пока рано туда переходить»

Теги Кирилл Бирюков 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа Никита «Персона года» Панасюк возможные трансферы Медиафутбол

Хавбек «Родины Медиа» Кирилл Бирюков прокомментировал свое будущее в медиафутболе.

– Вы уже обсуждали свое будущее в «Родине Медиа» с руководством?

– Мы уже обсудили с командой мое будущее, но в рамках третьего сезона [Winline Медиалиги] мы договорились еще вернуться к этому вопросу, так как все ушли в отпуск.

На счет голосования об обмене меня на одного из игроков 2Drots – честно говоря, мне даже было интересно услышать мнение аудитории, так что все хорошо.

– Кто по вашему мнению имеет больше прав из команд («РМ» или «Титан») по ведению переговоров о вашем трансфере? 

– Переговоры я могу вести с любой из команд, которые выходят на Кирилла Бирюкова. Права принадлежат только мне. На сегодняшний день я игрок «Родины Медиа».

Был ли разговор с руководством 2Drots о вашем переходе?

– Буквально пару дней назад мне написал некий 13kai (босс 2D Некит – прим.Sports.ru) и хотел созвониться.

– Не боитесь ли вы не попадать в стартовый состав «cамураев» (2Drots – прим.Sports.ru) из-за глубокого состава?

– Я думаю, что конкуренция двигатель прогресса. От нее выиграют все, так что давайте дождемся. Пока отложим этот вопрос.

– Если быть честным, то назовите клубы, которые вам интересны?

– Не буду лукавить, что из всех команд в медиафутболе мне нравится движуха в 2Drots, но по определенным обстоятельствам и собственным ощущениям – мне пока рано туда переходить, но если после первого сезона было сильно рано, то сейчас уже осталось чуть-чуть, – объяснил Бирюков.

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