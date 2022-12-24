Кирилл Бирюков: «Не буду лукавить, мне нравится 2Drots, но мне пока рано туда переходить»

Хавбек «Родины Медиа» Кирилл Бирюков прокомментировал свое будущее в медиафутболе.

– Вы уже обсуждали свое будущее в « » с руководством?

– Мы уже обсудили с командой мое будущее, но в рамках третьего сезона [Winline Медиалиги] мы договорились еще вернуться к этому вопросу, так как все ушли в отпуск.

На счет голосования об обмене меня на одного из игроков 2Drots – честно говоря, мне даже было интересно услышать мнение аудитории, так что все хорошо.

– Кто по вашему мнению имеет больше прав из команд («РМ» или «Титан») по ведению переговоров о вашем трансфере?

– Переговоры я могу вести с любой из команд, которые выходят на Кирилла Бирюкова. Права принадлежат только мне. На сегодняшний день я игрок «Родины Медиа».

– Был ли разговор с руководством 2Drots о вашем переходе?

– Буквально пару дней назад мне написал некий 13kai (босс 2D Некит – прим.Sports.ru) и хотел созвониться.

– Не боитесь ли вы не попадать в стартовый состав «cамураев» (2Drots – прим.Sports.ru) из-за глубокого состава?

– Я думаю, что конкуренция двигатель прогресса. От нее выиграют все, так что давайте дождемся. Пока отложим этот вопрос.

– Если быть честным, то назовите клубы, которые вам интересны?

– Не буду лукавить, что из всех команд в медиафутболе мне нравится движуха в 2Drots, но по определенным обстоятельствам и собственным ощущениям – мне пока рано туда переходить, но если после первого сезона было сильно рано, то сейчас уже осталось чуть-чуть, – объяснил Бирюков.