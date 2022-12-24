Кирилл Бирюков: «Не буду лукавить, мне нравится 2Drots, но мне пока рано туда переходить»
Хавбек «Родины Медиа» Кирилл Бирюков прокомментировал свое будущее в медиафутболе.
– Вы уже обсуждали свое будущее в «Родине Медиа» с руководством?
– Мы уже обсудили с командой мое будущее, но в рамках третьего сезона [Winline Медиалиги] мы договорились еще вернуться к этому вопросу, так как все ушли в отпуск.
На счет голосования об обмене меня на одного из игроков 2Drots – честно говоря, мне даже было интересно услышать мнение аудитории, так что все хорошо.
– Кто по вашему мнению имеет больше прав из команд («РМ» или «Титан») по ведению переговоров о вашем трансфере?
– Переговоры я могу вести с любой из команд, которые выходят на Кирилла Бирюкова. Права принадлежат только мне. На сегодняшний день я игрок «Родины Медиа».
– Был ли разговор с руководством 2Drots о вашем переходе?
– Буквально пару дней назад мне написал некий 13kai (босс 2D Некит – прим.Sports.ru) и хотел созвониться.
– Не боитесь ли вы не попадать в стартовый состав «cамураев» (2Drots – прим.Sports.ru) из-за глубокого состава?
– Я думаю, что конкуренция двигатель прогресса. От нее выиграют все, так что давайте дождемся. Пока отложим этот вопрос.
– Если быть честным, то назовите клубы, которые вам интересны?
– Не буду лукавить, что из всех команд в медиафутболе мне нравится движуха в 2Drots, но по определенным обстоятельствам и собственным ощущениям – мне пока рано туда переходить, но если после первого сезона было сильно рано, то сейчас уже осталось чуть-чуть, – объяснил Бирюков.
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