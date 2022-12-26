Кутуз об интересе «Титана»: «Что может сподвигнуть к уходу из 2Drots? Либо деньги, либо другое мотивирующее предложение»

Теги 2Drots Winline Медиалига «Кутуз» Сергей Кутузов возможные трансферы Медиафутбол

Нападающий 2Drots Кутуз прокомментировал возможный переход в «Титан».

«По поводу «Титана» – конечно, общаемся, постоянно видимся с президентом Александром [Зуевым], часто разговариваем. Он хочет видеть меня у себя в команде.

Что может сподвигнуть к уходу из 2Drots? Наверное, все понимают прекрасно, что это либо деньги, очень серьезные, либо какое-то другое предложение, мотивирующее тебя уйти из топ-клуба медиафутбола», – сказал форвард.

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