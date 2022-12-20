Бирюков о своем будущем: «Титан» имеет больше преимуществ, потому что я уже выступал за эту команду»

Хавбек « » Кирилл Бирюков рассказал о своем будущем.

– Что думаешь по поводу участия «Титана» в третьем сезоне ?

– Действительно, переговоры ведутся, активно общаемся, в том числе и с Александром Зуевым (президент «Титана» – прим. Sports.ru).

Надо понимать, что я играл более трех лет за «Титан». Просто будет неправильно не вступать в переговоры, тем более «Титан» дал мне многое.

– Будет ли тяжело другим командам за тебя побороться?

– Думаю, нет, все в одинаковых условиях, просто «Титан» имеет больше преимущества, потому что мы все, кто выступает в других медийных командах, выступали за «Титан».

Он нам очень многое дал, поэтому чуть-чуть конечно есть приоритет у «Титана», но большинство будет зависеть от Александра Зуева», – сказал Бирюков.